Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’daki ilk ilçe kongresi Şişli İlçe Teşkilatı’nca gerçekleştirilecek. Cemal Reşit Rey Kongre Salonu’ndaki kongre, bugün saat 13.00’te başlayacak. İlçe kongreleri aynı gün Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılması beklenen Küçükçekmece ve Arnavutköy ile devam edecek. Kongre takviminin ilk haftası, yarın Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe kongreleriyle tamamlanacak.



“2019’un tarihÎ bir önemi var”

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yoğun bir kongre sürecinin yaşanacağını belirterek, “İnşallah kısa sürede kongrelerimizi tamamlayarak partimizi 2019’a götürecek siyasi kadroları titizlikle belirleyeceğiz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin içinden geçtiği koşullar itibarıyla 2019’un tarihî bir önemi olduğuna işaret eden Şenocak, şunları kaydetti: “Türkiye bir var oluş mücadelesi veriyor. Türkiye’nin büyümesinden, gelişmesinden ve etkili bir aktör olarak uluslararası alanda sürekli inisiyatif kazanmasından rahatsız olanlar var. Bunlar; hem içeride hem de dışarıda son yıllarda Türkiye’yi tökezletebilmek için senkronize şekilde her türlü oyunu sergilediler. Bundan sonra da sergilemeye devam edecekler. Tüm bunları göz önüne alarak 2019’un milletimiz ve ülkemiz için taşıdığı tarihî anlamın ve büyük önemin farkındayız. Bütün çalışmalarımızda ana ekseni bu bilinç oluşturmaktadır.”

İstanbul’un siyasetin merkezi olduğunu ve dengeleri belirlediğini söyleyen Şenocak, “İstanbul Türkiye’nin kalbidir. İstanbul, AK Parti davasının sembol şehridir. İstanbul Türkiye’dir! Burada siyasetin atan nabzı, bütün Türkiye’nin kaderini belirleyecektir. Sadece Türkiye’nin de değil, İstanbul, Arakan’dan Bosna’ya, Gazze’den Semerkant’a, Kosova’dan Kerkük’e kadar bütün medeniyet coğrafyamızın umutlarının ve dualarının adıdır. Bu duyguyla çalışıyoruz, çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.