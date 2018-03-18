Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin ve Diyarbakır AK Parti İl Kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK/PYD terör örgütüne binlerce tır dolusu silah gönderen ABD’ye ve Batılı ülkelere, “Yalan söylemekten vazgeçin artık” mesajı gönderdi. “Neler yapmışlar, ne tüneller açmışlar, tele-vizyonlarda izliyorsunuz değil mi? Bunlar, Batılı dostlarımızın onlara verdikleri desteklerle bu tünelleri açtılar ve bu tünellerde kamyon gidebiliyor, düşünebiliyor musunuz? Silah depolama yerlerini gördünüz, her türlü silah var. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar. ‘Nedir bunlar’ diye sorduğumuzda da yalan bunlarda su gibi. Dürüst olun dürüst, bizi aldatamazsınız. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. İşte kasa kasa silahlar, mermiler hepsi ortada. Daha bize neyin yalanını söylüyorsunuz, dürüst olun” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

Buraya gelirken aldığım rakam, teröristlerden etkisiz hâle getirilenlerin sayısı 3.569. Biz gerçekleri görüyoruz. Onlar şimdi bizi izliyor ve biz şimdi bir de müjde bekliyoruz. Nedir o müjde, ‘Fetih yakın, müjde yakın.’ İnşallah biz o müjdeye doğru ilerliyoruz. Bu yolda, Suriye’nin topraklarında bizim gözümüz yoktur. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor, Mardin aynı şekilde. Artık bıktık, sabır sabır ‘yetti artık’ dedik. Öyleyse gireceğiz. Bize dost görünenler ne dedi, ‘girmeyin.’ Sizi çok dinledik girmedik, ne oldu durdurdunuz mu, yok. Roketlerle devamlı tacizler ve 100’ü aşkın vatandaşımız şehit oldu. Dedik, artık durmayacağız, ya Allah bismillah yürüdük.



YANLIŞ YAPIYORSUNUZ

“Bunlara çok söyledik, ‘Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.’ Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz. Bugün Afrin’e, Menbiç’e ve bölücü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda Kobani olaylarıyla çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok daha iyi farkına varıyoruz. Hangi ülkelerin bunlara kol kanat gerdiğini, kimlerin silah ve mühimmata boğduğunu da çok iyi biliyoruz. Efendilerine yalvarsalar da yakarsalar da Batı başkentlerini ağlama duvarlarına çevirseler de bunların inlerine girmeyi sürdüreceğiz. Devletimiz, hem sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere hem de o kiralık katiller sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir.