Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Küçükçekmece ve Arnavutköy kongrelerine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı’nın sona erdirilmesine yönelik bildiri yayınlayan Avrupa Parlamentosu’nu (AP) eleştirdi. “Zeytin Dalı Harekâtı, bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızıltı yapıyor, onlar feryat ediyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye’nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler” diyen Başbakan şöyle devam etti: 7 yıldır Suriye’de şehirler bombalanırken, taş üstüne taş kalmazken, masum insanlar ölürken, tam bir vahşet meydana gelmişken sesi soluğu çıkmayan bu Avrupa Birliği’nin parlamenterleri bugün konuşuyorlar. Sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme tokat geriye kovanlar, çocukların denizde ölümünü seyredenler bugün ne hazin ki sivillerin haklarından bahsediyorlar.

“Biraz vicdan, biraz hakkaniyet, biraz adalet. Afrin’de PKK, PYD, DEAŞ terör örgütü oradaki Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulmederken bunlar neredeydi? O zaman niye ses çıkarmadınız. Bu teröristler ülkemize saldırarak roket atarken neredeydiniz? Ama Türkiye terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa’dan ses geliyor. Onlar feryat ediyor. Avrupa değerleri sizlere terörün yanında değil Türkiye’nin yanında olmayı söylüyor.”

“Zeytin Dalı bir barış harekâtıdır. Teröre karşı yürütülen haklı bir harekâttır. PKK, PYD, DEAŞ bunların hepsi eli kanlı terör örgütüdür. Biz terör örgütleriyle amansız mücadele eden bir ülkeyiz. Terörle mücadelemiz sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Suriye, bölgemiz ve dünya barışı içindir. Terör sadece bizim derdimiz, sorunumuz değil aynı zamanda bütün insanlığın problemidir.”