Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



TSK’nın Afrin’de terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle kurultayda sadece “2023 Marşı” , “Lider Devlet Bahçeli” ve “Millî Duruş” adındaki parti müzikleri çalınacak. “Senin için değer”, “Başka Türkiye yok” sloganlarının kullanılacağı kurultaya aralarında sivil toplum kuruluşları, yabancı misyon şeflerinin de bulunduğu toplamda 3 bin 200 kişi ve kurum davet edildi. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tek aday olarak katılacağı kurultayda, CHP, HDP ve İYİ Parti’ye davetiye gönderilmedi. Kurultaya AK Parti’den önemli isimler katılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirmesiyle Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ile Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’tan oluşan 3 kişilik heyet MHP’nin kurultayını takip edecek.