Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulunda 42 ismin üzerini çizdi. MYK’ya 45 yeni isim girerken, mevcut MYK’da 6 olan kadın sayısı 10’a çıkarıldı.

75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimleri blok liste hâlinde gerçekleşti. Mevcut Divan üyelerinden Genel Başkan Yardımcıları Oktay Öztürk, Mehmet Günal, Ahmet Kenan Tanrıkulu ve Şefkat Çetin Bahçeli’nin listesine giremedi.

Bahçeli, MYK’da yer alan 11 milletvekilini yeni yönetime almadı. Bahçeli’nin bu milletvekillerini TBMM yönetimini güçlendirmede değerlendireceği öğrenildi. Özellikle Mehmet Günal’ın grup yönetiminde aktif rol alacağı bildirildi. Çizik yiyen milletvekilleri “Ahmet Kenan Tanrıkulu, Mehmet Günal, Mehmet Erdoğan, Muharrem Varlı, Mustafa Mit, Oktay Öztürk, Ruhi Ersoy, Saffet Sancaklı ve Şefkat Çetin” olarak sıralandı.

Kurultay’a AK Parti’yi temsilen Hayati Yazıcı, Naci Bostancı ve Mustafa Şentop katıldı.