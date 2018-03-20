Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ, “En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir. Afrin’de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin’de Türkiye’nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu. Terör örgütü mensuplarının kendi sosyal medyalarında, “Afrin’i Türkiye’ye bıraktık” iddiaları için de Bozdağ, şu açıklamayı yaptı: “Terör örgütü Afrin’i Türkiye’ye bırakmış değil. Bunun da altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Bir defa kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar. Mehmetçik’in karşısında artık daha fazla direnemeyeceklerini anladılar ve orayı bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Bölgede elde edilen terör örgütüne ait mühimmat, silahlara baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Teröristler kendileri kaçmak zorunda kalmayıp planlı bir şekilde stratejik olarak ayrılmayı tercih etmiş olsalardı oradaki silahları, mühimmatları oradan alırlardı.”