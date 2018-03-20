Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrin tamam, şimdi Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resul Ayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz” dedi.

Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde konuşan Erdoğan, FETÖ’nün en çok hedef aldığı kurumların başında adalet teşkilatının geldiğini söyledi. Darbe girişiminin ardından içindeki FETÖ’cüleri en hızlı ve kararlı şekilde temizleyen kurumun yine adalet teşkilatı olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu: “Bu temizliğin adalet teşkilatımız bünyesinde yol açtığı boşluğu doldurma konusunda en başından beri takip ettim, ediyorum. Temizlik bitti mi? Ben bittiğine inanmıyorum, daha çok çalışacağız. Çünkü bu virüs aynen kanser gibi... Kim bilir daha nerelerde neler çıkacak. Çıkaracağız. Bu ülkede adaletin binaların üzerinde yazılan kavram değil, hayatın her alanını kucaklayan bir ışık odluğunu göstereceğinize inanıyorum.”



VERECEKSENİZ VERİN!

Bütün dünyayı özellikle de Avrupa’yı mülteci korkusunun sardığı bu dönemde, ülkemizdeki sığınmacılara sağladığımız imkânlar ortada. Avrupa başından beri vereceği yardımı adeta yokuşa sürüyorlar. Şimdi ikinci 3 milyon avroyu konuşuyorlar. Ama biz daha birinciyi alamadık ki. Pazartesi günü Varna’da bunlarla bir araya geleceğiz. Söyleyeceğimiz ne? Videoları önlerine, ortaya koyacağım. Verecekseniz verin. Vermeyecekseniz, kusura bakmayın veremeyeceğiz deyin. Paranın da üzerine yatacaklarsa kendileri bilirler. Varna’da da bunları tekrar önlerine koyacağız. Dün Afrin şehir merkezine kontrol altına alınarak Zeytin Dalı Harekâtı’nın en önemli aşamasını geride bıraktık. En son açılan tünellerdeki silah ve mühimmat depolarını gördünüz. Oradan koalisyon güçlerinin silahlarına varıncaya kadar hepsi kullanılmamış vaziyette duruyor. Kime kullanacaklardı bunu? NATO’da beraber oldukları Türkiye’ye karşı. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundaydık ve kestik.

Şimdi Münbiç, Ayne’l -rap, Tel Abyad, Resul Ayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz. Aynı şekilde Kuzey Irak’taki terör kamplarını da sürekli olarak kontrolümüz altına alarak... Zira merkezi yönetime söyledik. Burada ikinci bir Kandil ihdas ediliyor. Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Eğer halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar’a da gireriz, oradaki PKK’lıları da temizleriz. Eğer dostsak, eğer kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız.



YENİ BİR ZEYTİN DALI

Sizden önceki yönetimlere de bunları söyledik. Eğer bunları temizlemiyorsanız bize bırakın, PKK’yı da biz temizleyelim. Dediler ki “Biz sıkıntıya düştüğümüzde durumu bildireceğiz” O gün bugün hâlâ bildirecekler. Sayın Başbakanımız görüşüyor, biz görüşüyoruz. Ama çok daha bu iş uzarsa, yeni bir Zeytin Dalı da orada olur. Dünyanın dört bir yanında gelip burnumuzun dibinde tezgâh kuranlara gıkı çıkmayanların Türkiye’ye vaveylaları bizi hiç ilgilendirmiyor.