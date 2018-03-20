Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin SKY News televizyonuna gündemi değerlendiren Kalın, şöyle konuştu: “Biz çok dikkatli davrandık ve sivil kayıpları engelledik. Fotoğraflara bakarsanız şehirlerin hiç zarar görmediğini fark edeceksiniz. Rakka ve Musul gibi yerlerle Afrin arasındaki farkı açıkça görebilirsiniz. Hava saldırıları konusunda da çok dikkatli davrandık. Burada hassas bombalar kullanıldı. TSK ve ÖSO sivil kayıpların yaşanmaması ve tarihi ve dini mekânların zarar görmemesi için çok dikkatli davrandı.”

İbrahim Kalın, “Esad rejiminin bu bölgeyi ele geçirmeye çalışacağı gibi bir endişeniz var mı?” sorusuna, “Böyle bir çaba içerisinde olmayacağını düşünüyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde de böyle bir durum yaşanmadı. Burada sivillerin yalnızca PYD/YPG’li teröristlerden değil aynı zamanda rejim saldırılarından da korunduğuna emin olmak istiyoruz” cevabını verdi.