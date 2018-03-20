Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, “Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin Türkiye’ye söz söyleme hakkı yok” dedi. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, adaletin tesis edilmesi için güvenliğinin temin edilmesinin şart olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Türkiye terörle mücadelede ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak bu operasyonu ifa etmiştir. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yoktur. Güney sınırlarımızda yuvalanan terör örgütlerini bertaraf etmek sadece kendi ülkemiz ve milletimize değil, aynı zamanda bölgede yaşayan masum, mazlum kardeşlerimize karşı bir borcumuzdu. Bu örgütlerin tamamı bir takım emperyal güçlerin bölgedeki amaçlarına hizmet ediyor. Hiç birinin Kürtler, Araplar, Türkmenler, Ezidiler ve diğerlerinin huzuru ve güveni diye bir gayesi yok. Zeytin Dalı Harekâtı bir barış harekâtıdır. Ülke sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için yapılan bir faaliyettir.

Zeytin Dalı Harekâtı boyunca, sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat gösterildiğini söyleyen Yıldırım, “Harekât alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin yürütülmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın yapıldığı bölgede bugün hayat normale döndü. Şimdi de Afrin bölgesinde hem güvenlik hem de huzur ortamının tesisi için gerekli adımları atıyoruz. Bunu bilen bölge halkı bu inançla kahraman Mehmetçiğimizi ve ÖSO mensuplarını Afrin’de bağrına basmıştır. Gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olmayanlar Türkiye aleyhine kara propagandalarını sürdürüyorlar. Tüm terör tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse desin devam edecektir” açıklamasında bulundu. ANKARA İHA