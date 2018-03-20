Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Bahçeli, önümüzdeki günlerde de 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı’nı oluşturacak. MHP lideri kadroları oluştururken kadın, gençlik ve bölge dengesini de göz önüne aldı. Bahçeli’nin 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesinde yaptığı bazı değişikliklerin ayrıntıları da dikkat çekti. Bahçeli’nin başdanışmanı İzzet Ulvi Yönter ile siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu danışmanlığını yapan Fethi Yıldız yeni yöretime girdi. şans buldu. Bahçeli genç isimlere de MYK’da yer verdi. Partinin yeni yönetimine Merve Menekşe, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Özgür Bayraktar gibi genç isimler girdi. Ankara İl Başkanı seçilen genç isimlerden Turgay Baştuğ bu görevi nedeniyle MYK dışında kaldı. Eski Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya MYK listesine girdi. Bahçeli’nin yüzde 50 oranında yenilediği MYK listesinde öne çıkan isimlerden birisi de Mehmet Taytak oldu. Geçtiğimiz yıllarda partide Genel Sekreter Yardımcılığı da yapan Taytak, 2011 seçimleri öncesi kaset kumpası nedeniyle istifa etmişti. MHP lideri Bahçeli, önümüzdeki hafta içinde de yeni seçilen MYK’yı toplayacak. 15 kişilik A Takımı’nı belirleyecek olan Bahçeli’nin Başkanlık Divanı’nda da kısmi bir revizyona gitmesi partide bekleniyor. Kurultayda dört genel başkan yardımcısı MYK listesine alınmamıştı.