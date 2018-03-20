MHP Genel Başkanı Bahçeli:"12’inci Olağan Büyük Kurultayımız partimiz üzerinde oynanan bütün oyunları boşa çıkarmış, birlik ve beraberliği tahkim ve tescil etmiştir"
MHP lideri Devlet Bahçeli: 'Partimiz üzerinde oynanan oyunlar boşa çıkmıştır'
20.03.2018 - 15:16 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP lideri Bahçeli, 12’inci olağan büyük kurultayın birlik ve beraberliği tescil ettiğini belirterek, "Partimiz üzerinde oynanan bütün oyunlar boşa çıkmıştır" dedi.
Etiketler : devlet bahçeli,mhp,kurultay,
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