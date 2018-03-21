Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesajında kurultayın “Millî Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” tema ve iradesiyle gerçekleştiğini, örnek bir buluşmaya, muazzam bir kucaklaşmaya sahne olduğunu ifade eden Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde, Ankara’nın muhteşem bir uyanışa, canlı ve coşkulu bir duruşa, eşine az rastlanır bir katılıma şahitlik ettiğini belirtti. “Yurdumun her yöresinden heyecanla Ankara’ya gelen vatan ve millet sevdalıları haklı davalarına sahip çıkmışlar, kutlu mücadelemizde yeni bir sayfa açmışlardır” ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

Partimiz için kurultay, yüksek hedeflerin görüşüldüğü, millet ve devlet meselelerinin konuşulduğu tarihi ve demokratik bir ortamdır. Bu ortam içinde gelecekle ilgili ümitler tazelenerek teyit edilmiş, ayağa kalkan milliyetçi ruh vatana, bayrağa ve millî bekaya kahramanca sahip çıkacağının güvencesini vermiştir. MHP milliîduruşun simgesidir. MHP şühedaya vefanın adresidir. MHP millete bekanın adı ve ahlakıdır. 12’nci Olağan Büyük Kurultayımız, partimiz üzerinde oynanan bütün oyunları boşa çıkarmış, birlik ve beraberliği tahkim ve tescil etmiştir. Yarım asırlık mazisiyle milli ve meşru duruşuyla engin ve derinlikli fikri çizgisiyle Türk milletinin gönlünde emsalsiz bir yer edinen MHP üstlendiği sorumlulukların, omuzladığı tarihî görevlerin elbette bilinciyle yürüyüşünü devam ettirecektir. Hiçbir engelleme önümüzde duramayacaktır. Hiçbir eyyamcı ve entrikacı önümüzü kesemeyecektir.

Bahçeli, Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği bugünkü zaman diliminde, MHP’nin geçmişle gelecek arasında köprü kuran milliyetçi şuurunun, karanlığa nur, hıyanete sur, saldırılara da siper işlevi göreceğini aktardı. Bahçeli “MHP, Türk milleti var olduğu sürece yaşayacak tarih ve kültür hazinesi, milli ve manevi değerler hazinedarıdır. Siyasetimiz günlük heveslerin esiri, gelip geçici heyecanların esintisi değil; Türklüğe ve Türkiye’ye adanmış muazzez ömürlerin hizmetkârlığıyla temellenmiş, ebedi anlam ve ruhunu bulmuştur” dedi.

SİYASETİN BAŞ AKTÖRÜ OLDUK

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Semih Yalçın ise yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: “Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde MHP, üzerinde algı çalışmaları yapılan, parçalanmak ve ele geçirilmek isteyen parti görünümünden hızla uzaklaşarak Türkiye’de siyasetin dominant aktörü konumuna yükseldiğini büyük kurultayı ile göstermiştir.”