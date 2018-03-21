Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe'de "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısını anlattı. Münbiç'teki gelişmelere de değinen Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) makamlarının çelişkili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın Münbiç açıklaması şöyle;

"ABD'YE SERT CEVAP"

"Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Sizin orada bulunmaya hakkınız yok. 11 bin kilometreden kalkıp buraya niye geliyorsun? Bu topraklar senin mi? 911 kilometre sınırımız var. 350 kilometre de Irak sınırı var. Bu silahlar buraya niye geliyor. Demek ki sınırın ötesinde Türkiye var. Türkiye veya İran'a karşı kullanacaksın. Rusya'yla böyle bir şeye girişemez. 3. Dünya Savaşı çıkar.

ABD Başkanı Trump'tan ülkemize yönelik politikalarda kafa karışıklığını giderek tavır bekliyoruz. Trump adına konuşanlar ne dediğinin farkında değil. Sayın Trump'ın bunlara bir ayar vermesi lazım. Hele hele Türkiye aleyhine açıklama için sıraya girmiş izlenimi veren sözcülerin gölgesinde biz bu işi sürdüremeyiz. Amerika ile çok geniş bir zeminde, derinlikli çıkarlarımızın olduğu bir gerçektir."

"HODRİ MEYDAN DİYORUM"

"Türkiye, Münbiç başta olmak üzere, sınırları boyunca hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacaktır. Hep söylüyorum, biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekât açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuştu. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısını işaret eden Erdoğan, Sincar'ın da terör örgütlerinden arındırılacağını vurguladı.

Kuzey Irak bölgesinde öldürülen terörist sayısı 38'e yükseldi TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen hava ve kara operasyonlarında 38 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.