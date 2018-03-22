Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle dün kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleştirilen 2 saat 10 dakika sürdü. Adana, Aydın, Bolu, Bursa, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Rize, Sinop ile Tekirdağ’dan 45 milletvekillinin hazır bulunduğu toplantıda, Erdoğan milletvekillerinden bölgelerinin taleplerini dinlerken gündeme ilişkin gelişmeler de ele alındı. Toplantıda “Yerel seçimlerde ittifak olur mu?” sorusu gündeme gelirken Erdoğan, gönüllü bir ittifakın olabileceğini belirterek, bu konuda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Yerel seçime ilişkin Mart ayında MHP ile karşı karşıya kampanya yürüteceğiz. Sonra da ilk genel seçimlerde MHP ile ittifak yapacağız bu nasıl olur, ters olmaz mı?” şeklinde sorular yönelttiği, Erdoğan’ın da “Seçimlere daha zaman var. Durun bakalım” dediği öğrenildi. Erdoğan, “Gönüllü ittifak olabilir, başka şeyler de olur. Devlet Bey’le görüşüyoruz, konuşuyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi