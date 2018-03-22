Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece görevden alınan eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, kendisine zor süreçteki işbirliği için teşekkür ettiğini dile getirerek “Bundan sonraki hayatında başarılar diledim” dedi. Çavuşoğlu şöyle konuştu: “ABD ile anlaşmaya vardık sözünü bir netliğe kavuşturmamız gerekiyor. Bunu açıklamalarımızda vurguladık. Bir anlayışa vardık diyoruz. Bu anlayışta, Suriye’nin özellikle Menbiç ve Fırat’ın doğusunun istikrara kavuşturulması. Bunu kimle yapacağız? ABD ile. Çalışma grubunun yol haritasını eğer mutabakata bağlarsak ‘anlaştık’ diyebiliriz. Şimdi bir anlayış var. Amerikalıların da teklifi var. Sadece Menbiç yeterli mi? Hayır. Menbiç’ten önce YPG çıkacak. Burayı istikrara kavuşturacağız. Menbiçli insanlar burayı yönetecek, güvenliğini sağlayacak. Biz onlara yadım edeceğiz. Menbiç modelini şu anda YPG’nin kontrol ettiği her yerde uygulayacağız. YPG’nin sadece Menbiç’ten çekilmesi yetmez” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de, Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı. Bakanlık sözcülüğünün yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Yardımcısı görevine de atanan Nauert, Washington’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Nauert, bir gazetecinin “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın son açıklamasında ABD ile Türkiye arasında Menbiç konusunda genel bir anlaşmaya varıldığını söyledi. Bu anlaşmanın ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı’nın göreve başlamasına değin, birkaç hafta birkaç hafta gecikeceğini söyledi” sorusuna verdiği cevapta “Menbiç konusunda bir anlaşma yok” dedi. Nauert, iki hafta önce ABD’li ve Türk heyetler arasında yapılan görüşmelerin bir sonraki toplantılarının ne zaman olacağına ilişkin soruyu da “Şimdilik bu konuda duyuracak bir şey yok” karşılığını verdi.