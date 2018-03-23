Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’de ÖSO mensubu bazı kişilerin evleri ve marketleri yağmaladıkları yönündeki iddialara el koydu. Erdoğan, önceki gün AK Parti milletvekilleri ile yaptığı toplantıda, Afrin operasyonuna yönelik önemli bilgiler verdi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, Afrin’de restorasyon çalışmalarının başladığını, Türkiye olarak Afrin’in imarı ve ihyasına destek olacaklarını söyledi. Erdoğan, bir kaç gün içinde Afrin’de vali ve diğer yerel yöneticilerin atanacağını, kısa süre içinde Afrin’de hayatın normale dönmesini beklediklerini kaydetti.

“BÖYLE ŞEY OLMAZ”

Afrin’de kamuoyuna yansıyan ve bazı ÖSO mensuplarının evleri ve dükkanları yağmaladığı görüntülere de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan “ÖSO’yla ilgili yağma iddiaları konusunda da inisiyatif alıyoruz. 2. Ordu Komutanımız bu konuda gerekeni yapacak. Bizdeki fetvacılar gibi orada de fetvacılar ortaya çıkmış. Savaş ganimetlerinin helal olduğu gibi bir fetva verilmiş. Böyle şey olmaz. Komutanı görevlendirdim, gereği yapılacak” dedi.

ŞEHİT ÖSO YAKINLARI İÇİN ADIM ATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan ÖSO mensuplarının yakınları ile ilgili olarak da adım atılacağının mesajını verdi. Erdoğan “ÖSO şehitlerinin yakınları ile ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Bu konuda destekleyici bir takım kararlar alabiliriz” diye konuştu. Toplantıda erken seçim iddialarını bir kez daha reddeden Erdoğan’ın, bir yıl içinde iki seçim yapılmasını toplum sosyolojisi açısından doğru bulmadığını söyleyen milletvekiline “Bu görüşe katılıyorum ama bu saatten sonra yapılacak bir şey yok. Bu sosyolojiyi seçimlerden sonra konuşmak lazım” dediği öğrenildi. Erdoğan kritik illerde başkan adaylarının daha önceden belirlenmesi isteyen milletvekillerinin sözlerine ise yorum yapmadı.