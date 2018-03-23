Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, savunma sanayisine özel bir önem verdiklerini belirterek, "Üretimde yerlilik oranı yüzde 24'ten yüzde 65'in üzerine çıkardık" dedi.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanıtım toplantısında konuşan Yıldırım, "Savunma sanayiinde mutlaka kendi kendimize yeterli hâle gelmemiz gerekiyor. Yani yerli ve millî, fikri mülkiyet hakları, yazılımları kendimize ait olan, teknolojisini alıp kullandığımız değil, sahip olduğumuz bir altyapı... Bunu yapamazsak savunma sanayisinde biz bağımsız hâle geldik diyemeyiz. Bu yönde attığımız adımlar var, önemli adımlar var, gerçekleşenler var" dedi.

Türkiye'nin helikopter, silahlı ve silahsız İHA projelerine de değinen Yıldırım, "Afrin Harekâtının sonucunu değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı. Böyle olunca da istediğimiz sonucu aldık" dedi.

SURİYE GÖREV GÜCÜ

Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Bir yandan terörden bölgeyi temizledik. Tıpkı Cerablus, El-Bab, Azez ve Er-Rai'deki gibi bölgedeki hayatı normale döndüreceğiz. Sağlığıyla, eğitimiyle, sosyal ve ticaret hayatıyla tekrar insanların dönüp, oraya yerleşip, hayatını sürdüreceği alt yapıyı da oluşturuyoruz" diye konuştu.

Yıldırım, "Suriye Görev Gücü" diye, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birimlerinin koordinasyonunda ve icraatın içinde olacak, Türkiye'nin de dışarıdan destek vereceği bir modeli Afrin'e uygulayacaklarını bildirdi. Bunun çalışmalarına da başladıklarına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Her geçen gün bu uygulama hayata giriyor. Şu anda insanlar sıcak yemeğe eriştiler, fırınlar yanıyor. Terör örgütünün verdiği tahribat ve acının yavaş yavaş izleri siliniyor. Fırat'ın batısı aşağı yukarı şu anda kontrol altına alındı ama Fırat'ın doğusunda, Kuzey Irak'ta daha tehdit devam ediyor. Dolayısıyla tehdit batıda olur, doğuda olur, tehdit neredeyse biz oradayız.

GÖLGE ETMEYİN YETER

Bu konuda hiç kimsenin icazetine, inayesine ihtiyacımız yok. Eğer, dostlarımız bizi düşünüyorsa gölge etmesinler. Önümüzde, terör örgütünün arkasına geçip, onların arkasından namlularını bize çevirmesinler, onlara silah vermesinler, stratejik ortak olduklarını, dost olduklarını Türkiye'ye göstersinler. Biz bunu istiyoruz."

TSK'YA 8 YENİ SİHA

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine etkin hava desteği sağlayan İHA ve SİHA'lara yenileri eklendi. Millî İHA ve SİHA sistemlerinin üretiminde öncü rol oynayan Baykar, özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2'lerin üretimi için yoğun mesai harcıyor. Geçen ekim ayında ilk kez 4 akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA teslimatına imza atan Baykar, ROKETSAN tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmatlar (MAM) MAM-L ve MAM-C'yi Bayraktar TB2 İHA'ya entegre etti. Baykar, geçen sürede yürüttüğü çalışmalarla 8 SİHA daha üretti. Yeni SİHA'lar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edildi. Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 46'ya çıktı. Havada kalma süresi 24 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor.