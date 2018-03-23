Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Eğer zamanında Zeytin Dalı Harekâtı gerçekleştirilmemiş olsaydı, bu millet, bu topraklar bunun bedelini ileride çok daha fazla bir şekilde ödemek zorunda kalacaktı" dedi. Kara Harp Okulunda düzenlenen "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" Ant İçme Töreni'nde konuşan Canikli, FETÖ'nün, TSK'nin okullarındaki hain emellerine ulaşmadan bertaraf edildiğini söyledi. Canikli, şu anda bu milletin değerlerine ve inançlarına, cumhuriyete ve demokrasiye sadık, milleti her alanda temsil edebilecek komutanlar yetiştirmek üzere bu eğitimin verildiğini dile getirdi. Savunma Bakanı, 7 binden fazla askerin TSK'ye katılmak üzere harp okullarında eğitim gördüklerini, bu dönemde bu açığın ortadan kaldıracağını söyledi.

UYANIK OLMALIYIZ

Bakan Canikli, her zaman uyanık olmak gerektiğini vurgulayarak, en son "itirafçılık" adı altında TSK üzerinde FETÖ'nün bir operasyonunun deşifre edildiğine dikkati çekti. Bu çerçevede bin 800 civarında 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunanlar geçici görevle uzaklaştırılmıştır. Mahkeme sonuna kadar o şekilde kalacaklar. Yargılama sonunda, mahkemenin vereceği karara göre de gereken yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Gerçekten itirafçılık sisteminden faydalanmak isteyenlerin, onun gereğini yapmaları gerektiğini, FETÖ'nün kripto unsurlarının deşifre edilmesi için bildiklerini gerçek anlamda anlatmaları gerektiğini söyleyen Canikli, mevzuata göre ancak bu şekilde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılabileceğini kaydetti.