Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’den hava savunma sistemleri alınacağına yönelik açıklamalara ilişkin, “Türkiye’nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya sıcak bakıyoruz” dedi. Cuma çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, ABD’nin Suriye bölgesindeki birtakım yanlışlarına rağmen hâlâ Türkiye’nin müttefiki olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “Patriotlar ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar S-400’lerin bir alternatifi değildir. S-400 bağımsız, NATO sisteminden müstakil bir savunma sistemidir ve Türkiye bu konuda kararını zaten vermiştir. Bu, Patriot ve diğer savunma sistemleriyle ilgili talep ve düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor.”

Irak’ın kuzeyine yönelik uçuşlarda hava sahasının açılması yönünde bir adım olup olmadığının sorulması üzerine Yıldırım, hiçbir şekilde tasvip etmedikleri referandum sonrası hava sahasını kapattıklarını hatırlattı. Irak merkezi hükümetinin hava sahasını açtığını belirten Yıldırım, “Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz. Bundan böyle Türkiye’den veya Avrupa’dan Erbil’e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek, Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Patriotlarla ilgili ABD ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Rusya’dan alacağımız S-400’ler, kendi başına işletilecek ve NATO yetenekleri ile entegre edilmeyecek. Hedefimiz NATO ile birlikte çalışabilir bir sistem geliştirmek” dedi.