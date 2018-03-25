Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parti Samsun ve Ordu Olağan kongrelerine katılan AK Parti Genel Başkanı ve ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeledeki kararlığı vurgularken “Onlar kaçacak biz kovalayacağız, peşlerini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. “İnlerine kadar kovalayacağız. Kovaladık mı, Gabar’da kovaladık, Cudi’de kovaladık, Tendürek’te kovaladık. Bestler Deresi’nde kovaladık, kovalamaya devam ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Suriye’ye kaçtılar. Yine kovaladık. Fırat Kalkanı ile kovaladık, Afrin’le kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin’le birlikte şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız ve Türkiye olacağız.



HADDİNİ BİLDİRİRİZ

Dostlarımızın sayısını artırmak isteriz. Biz müttefiklerimiz başta olmak üzere herkesle güçlü ilişkiler kurmak istiyoruz. Ancak birileri ısrarla gelip gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya çalışırsa kimseyi gözümüz görmez, bu da böyle bilinsin. Bize husumet besleyenlere haddini bildirmek vazifemizdir. Türkiye’nin sınırında bir terör koridoru kurulurken başımız ağrımasın diye bu gerçeğe sırtımızı dönemeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz. Bunun için gerekirse canımızı vereceğiz. Ama asla esir olmayacağız, namusumuza, çocuklarımıza tasallut edenlere fırsat vermeyeceğiz.



EŞKÂLLERİ BELİRLEDİK

İstanbul’da bir üniversitede, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, millî, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkâllerini, her şeyi belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez.



YA OLACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ

Herkes duysun diye bir defa daha haykırıyoruz: Ya olacağız ya öleceğiz. Biz bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Birileri hâlâ bizim köşeye sıkışınca sineceğimizi, pusacağımızı sanıyor olabilir. Emin olun çok yanılıyorlar. Şimdi bir ittifak oluşturduk Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber. İnşallah bu ümmeti parçalamak isteyenler, bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı, gerek mart yerel seçimleri gerekse kasım cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi seçiminde alacaklardır.