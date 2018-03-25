Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni ile partisinin Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi’ne katılarak burada bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Alçak terör örgütünü bu topraklardan söküp atmak için yurdun her köşesinde gece gündüz demeden asker, polis, güvenlik korucularımızla, elhamdülillah topyekûn bir mücadele yapıyoruz. Netice aldık ancak işimiz bitmedi” dedi. “Dışarıda ülkemizi Suriye’den de Irak’tan da tehdit edecek bu alçak terör örgütüne karşı sadece yurt içinde değil onların bulundukları yerde de inlerine girerek yok etmeye azmettik, karar verdik” diyen Yıldırım şöyle devam etti: Bunun için önce Cerablus, Rai, El- Bab, Azez bölgesi şimdi de Afrin’den bu alçak teröristleri temizledik. Sizlerin inancı, güveni sayesinde kahraman Mehmetlerimiz destanlar yazdı, Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizi zulümden kurtardılar. İşte biz böyle bir milletin evlatlarıyız, mesele memleket olunca, mesele bayrak olunca, mesele istiklal olunca gerisi teferruattır diye yollara çıkan bir milletiz.



DOĞUSU-BATISI OLMAZ

Fırat’ın batısında durun, doğusuna geçmeyin; böyle bir şey yok. Terörün doğusu batısı olmaz. Terör, bu topraklardan kökü kazınıncaya kadar, bir daha gelmeyinceye kadar bizim için hedeftir. Gereken ne ise onu da yapacağız. Kim varsa arkasında, bildiğini yanına koymasın, bu kadar açık. PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerini tamamen yok ederek bölgede, ülkemizde huzuru sağlamak bizim önceliğimizdir. Türkiye’nin terörle mücadelesini engellemek isteyenler hüsrana uğramaya mahkûmdur. Türkiye, iki tane süper gücün arasından girdi devreye, ‘Ben de buradayım kardeşim’ dedi. ‘Bana rağmen burada hesap kitap yapamazsınız, gelecek planı yapamazsınız.’ Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı budur. Bundan sonra hiç kimse Türkiye’ye rağmen bu bölgenin dizaynını ve geleceğini planlayamaz. Harekâtlarda ortaya çıkan gerçek budur ve bu başarının arkasında milletin duası, desteği var, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, dirayeti, hükûmetimizin dik duruşu var ve her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın vatan, millet ve bayrak sevgisi var.