Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ, “Bir dünya bu harekâtın karşısındadır. Biz, Zeytin Dalı Harekâtı’yla Afrin bölgesinde sadece PKK/KCK/PYD/YPG-DEAŞ terör örgütleriyle değil, bu örgütlerin arkasına saklanmış, bu örgütlerin omuzlarından ateş eden karanlık güçlerle de mücadele ettik. Sadece bu terör örgütlerini değil, onların arkasına saklanan Türkiye düşmanlarını da bilumum ezdik geçtik” dedi.

Türkiye’nin bildiği yoldan gideceğini vurgulayan Bekir Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu: Afrin’de de biz doğru olanı yaptık, yapıyoruz. Biz Afrin’de işgalci değiliz. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ülkemizin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için biz oraya girdik ve başardık. Alanı terörden temizledik. İşimiz bitti mi? Bitmedi. Biz hep şunu söylüyoruz; Afrin Afrinlilerin ve onların olmaya devam edecektir.