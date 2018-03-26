Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun ve Trabzon AK Parti Olağan kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “780 bin kilometrekareyle bu ülke tek vatan. Vatanımızı böldürtmeyeceğiz. O gayret edenler vardı, biliyorsunuz. PKK’sı MKK’sı falan filan. Ne oldu? Gabar’da, Cudi’de, Tendürek Dağlarında, Besler Derelerinde... ‘İnlerine gireceğiz’ dedik. Girdik mi, gömdük mü onları? Açtıkları çukurlara gömdük mü, gömdük? Bu millete ihanet edenleri asla affetmeyiz. Aynı şekilde yok paralel devletmiş, yok bilmem neymiş, şuymuş, buymuş. Paralel devlet nerede? Pensilvanya’da. Arkasında kimler var, belli. Onun için onları orada da kovalayacağız. Amerika’ya gitse de kovalayacağız. Avrupa’nın diğer ülkelerine gitse de kovalayacağız. Niye? Bunlar milleti böldüler, bunlar ümmeti böldüler. Bırakmayacağız” dedi.



TEL RIFAT DA TEMİZLENECEK

CHP’nin Afrin tutumuna yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bir dönem bunlar, PYD/YPG terör örgütünü aklama seferberliğine çıkmışlardı. Bunlar PYD’ye terör örgütü demek için elimizde yeterli delil yok tezini savunuyorlardı. Afrin operasyonunu başka türlü sabote etmenin çabasına düştüler. ÖSO’daki kerdeşlerimize iftiralar atarak Zeytin Dalı Harekâtı’nın başarısını gölgelemek istediler. Bunlar PYD/YPG’ye verdikleri desteği ÖSO’ya vermediler. Beğenmedikleri ÖSO, Zeytin Dalı Harekâtı’nda 302 şehit verdi. Biliyorsunuz, Sincar’a da gireceğiz, dedik. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör koridoru projesine ilk darbeyi vurduk. Zeytin Dalı bu koridoru Akdeniz'e bağlama çabasının önünün kestik. İnşallah, kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız.”



SANDIĞI PATLATACAĞIZ

MHP ile yapılan ittifaka da değinen Erdoğan “Biz hep daha yükseğe çıkmak, hep daha ileriye gitmek için çaba harcadık. Bizim nazarımızda oy oranımız yüzde 50 olsa bile, yerinde saymak asla büyük bir başarı değildir. Görevi devralırken ‘Bir metal yorgunluğu var’ dedim. Bu metal yorgunluğunu aşmamız lazım. Şimdi Afrin harekâtıyla artık bir diriliş hamlesinin içerisine girdik. Bu yeniden dirilişe, özellikle buna ‘diriliş muştusu’ da diyebiliriz. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar elbette bizim hizmet aşkımızı anlayamazlar. Biz her zaman millete hizmet ettik. Çünkü biz durmak yok yola devam dedik. Allah’ın izniyle 2019 yılında AK Parti-MHP birlikteliği ile oluşan Cumhur İttifakı’nı en yüksek oylarla tanıştıracağız. MHP’li kardeşlerimizle el ele, omuz omuza vererek inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin birliğini en üst noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.