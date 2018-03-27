Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı. Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, terör örgütü DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği belirtildi. Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.
Başbakan Yıldırım ile İbadi arasında kritik görüşme
27.03.2018 - 02:09 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü.
Kaynak: AA
Etiketler : başbakan,binali yıldırım,
552685 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/552685.aspx
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