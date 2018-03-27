Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ, özetle şunları söyledi:

(Zeytin Dalı Harekâtı): Şimdiye kadar 3.755 terörist etkisiz hale getirildi. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alındı.

(Sincar’daki YPG/PKK varlığı): Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlenimini uyandırmak için farklı üniforma, flama veya bez parçalarının altına veya başka bir isim altına gizlenerek bölgede varlığını devam ettirmesini Türkiye olarak kabul edemeyiz.

(ABD’den Patriot füzesi alımı): Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size Patriot verebiliriz' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan Patriot sistemini alabiliriz' diye bir görüşme oldu. Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer ABD bize Patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme olmadı.

(Rus diplomatların sınır dışı edilmesi): Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi bir ilişki vardır. Türkiye bu anlamda Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir.

(Çiftlik Bank Soruşturması): Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi hakkında ‘Kırmızı Bülten’ çıkarılmıştır.

(Avrupa'da Türklere ve Müslümanlara yönelik saldırılar): Orada insanlar sadece etnik kökeni ve dini inanışı farklı diye saldırıya uğrarken, bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işlem yapmayanların veya yapıp da gerekli müeyyideleri uygulamayanların, bunların güvenliğini sağlamayanların Türkiye'ye demokrasi dersi de hukuk dersi de vermeye de hakkı yoktur.