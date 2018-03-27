Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında "Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin, üniversite verdin. Siyasi ayağı sensin arkadaş." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU, AĞIR MİTOMANİ VAKASI



Bu sözlerin ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Sözcü Ünal, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya..." dedi.



MİTOMANİ NEDİR?



Mitomani, bir insanın kendi söylediği yalana inanma hastalığıdır. Mitomani hastaları hatalarını örtmek için sürekli yalana başvurur. Bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlar. Zaman içinde yalanlarını artıran bu kişiler vicdanlarından uzaklaşarak, yalan söylemeye devam eder.

MİTOMANİ



Suçunu bastırmaya çalışan Mitomani hastaları, suçluluk psikolojisiyle hareket ederek, kendini güdümler. Bu hastalıktaki kişiler, çıkar sağlamak ya da çevresinin ilgisini çekmek için de yalan söylerler.

Bu yapıdaki kişiler bir makamı elde etmek için bile yalan söyleyebilirler. Mitoman kişiler için yalan söylemek yaşamlarının rutin davranışı haline gelmiştir.