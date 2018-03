Türkiye Gazetesi

ANKARA



Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Grup Toplantısı’nda, Avrupa Birliği’nin (AB) tam üyelik müzakerelerinde işi yokuşa sürmeye devam ettiğini belirterek, Türkiye’nin yaptıklarına rağmen karşı taraftan aynı samimiyeti göremediklerini söyledi. “Avrupa Komisyonu 17 Nisan’da Türkiye ilerleme raporunu yayınlayacak. Bu raporda herhâlde Türkiye’nin hayrına fazla bir şey olmayacağını tahmin etmek bir sır değil. Özellikle OHAL’den tutun Afrin operasyonuna kadar bütün terör örgütleri ile mücadelede kullandığımız yöntemleri eleştireceklerinden tereddüdüm yok. Türkiye’nin FETÖ’den PKK/PYD/YPG’ye kadar her tür terör örgütüne karşı verdiği mücadelenin, ilişkilerimizin önünde bir engel gibi gösterilmesi doğrusu bizi çok rahatsız ediyor” dedi. Yıldırım, şöyle devam etti:



SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Buradan Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum, Türkiye AB’ye olan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve arkasındadır. Tam üyelik perspektifimizi muhafaza ediyoruz. Burada sorulması gereken soru, AB’nin Türkiye konusundaki kararı nedir? Avrupa yeni bir genişleme vizyonu ile kucaklayıcı bir vizyon ile yoluna devam mı edecek, yoksa kendi içine kapanarak bir yol mu izleyecek? Her konuda ülkemizin karşısında yer alan, müttefik ortaklık hukuku ile bağdaşmayacak açıklamalar yapan bazı Avrupa ülkelerinden istediğimiz şey, samimiyet. Başları sıkıştığında ülkemize koşan, tekerleri düze çıkınca yan çizen bir ülkeler topluluğu sadece bize değil hiç kimseye güven vermez.



KENDİNİZE BAKIN

Suriye’de insani hassasiyetle operasyon yürüten tek ülke durumundaki Türkiye’yi, bazen insan haklarını ihlal etmekle hatta daha da ileri giderek işgal gibi söylemlerle suçlayan ülkeler maalesef kendi tarihlerini, geçmişlerini unutmuş gözüküyorlar. Biz tek bir masumun burnu kanamasın diye kılı kırk yararak ilerlerken, terör örgütünün evlerden hastanelere, oyuncaklardan kutsal kitaplara kadar her şeyi bombalarla tuzakladığını görmeyenlere artık söyleyecek söz bulamıyoruz. Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye’nin güvenliğinden, Türkiye’nin güvenliğinin ise Suriye ve Irak’ın güvenliğinden geçtiğini Avrupalı dostlara bir türlü anlatamadık.



METAL YORGUNLUĞU

Kongreler ve programları içeren yoğun bir haftanın geride kaldığını da dile getiren Yıldırım, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse kendisinin katıldığı kongrelerin heyecan ve coşku dolu geçtiğini söyledi. Kongrelere yoğun katılım olduğunu belirten Yıldırım “Bir kez daha gördük ki AK Parti teşkilatında metal yorgunluğu falan yok, dimdik ayakta, heyecan dorukta” ifadesini kullandı. Yıldırım, ayrıca “Yolların kralı” şeklinde atılan slogana karşılık da “Yolların kralı olmaz, kuralı olur. Ama bir şey diyecekseniz, yolların mimarı diyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Büyüme rekoru kırılacak

Perşembe günü özel sektör yatırım teşvik ödüllerini vereceklerini ve Türkiye’nin 2018’deki büyüme oranının açıklanacağını belirten Başbakan Binali Yıldırım “Türkiye’nin 2018’de büyüme oranı 7 ila 7,5 arasında rekor bir şekilde gerçekleşeceğini” söyledi. Yıldırım “Bu bir rekordur” dedi. Turizmde de çok iyi bir sezonun gelmekte olduğunu belirten Başbakan, şu ifadeleri kullandı: Ülkemiz aleyhinde yapılan olumsuz kampanyalara, estirilen olumsuz havaya rağmen bu sene rezervasyonlar bir önceki seneye göre oldukça yüksek seyrediyor. Tahminlere göre bu yıl 38 milyon misafiri Türkiye’de ağırlamış olacağız. Bu da 2015 öncesi noktaya geldiğimizi gösteriyor. e-Devlet konusunda da müjde veren Yıldırım “Bu senenin sonuna geldiğimizde artık vatandaş devletle olan bütün işlerini, devletin kapısına gitmeden, memurla karşılaşmadan yapabilir hâle gelecektir” bilgisini verdi. Yıldırım, ayrıca, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in katılımıyla Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinin atılacağını açıkladı. Yıldırım, projenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.