Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi söylediği "Afrin'e girmeyelim" açıklamasını unutan CHP Lideri, "Şimdi Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, Afrin kahramanlığına soyunuyor. Sen kim, kahramanlık kim? Ordunun kahramanlığını üstüne alamazsın" ifadelerini kullandı.

Ergenekon ve Balyoz davalarında ordunun perişan edildiğini, Genelkurmay Başkanı'nın dahi "terörist" diye hapse atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Şimdi kalkmış ordu üzerinden zafer naraları atıyor. Ordu üzerinden atamazsın kardeşim. Sen gayri milli bir adamsın, o koltuğu işgal ediyorsun, o koltuğun hakkını sana yedirtmeyiz" dedi.

CHP lideri, Boğaziçi Üniversitesinde, şehitler için lokum dağıtan öğrencilere saldıran terör yandaşlarına da sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "Bir grup öğrenci lokum dağıtmak istiyor. Bir başka grup öğrenci bunlara müdahale ediyor. Önce şunu ifade edeyim; üniversiteler bilgi yuvalarıdır. Üniversitelerde her türlü düşünce konuşulup, tartışılabilir ama üniversitelerde şiddet olmaz. O nedenle lokum dağıtanlara şiddet kullanarak müdahaleyi asla ve asla doğru bulmuyoruz. Koltukta oturan, koltuğu işgal eden zat, doğrudan müdahale ediyor, 'Sizi üniversitede okutmayacağım' diyor. Sen kimsin de öğrencileri üniversitede okutmayacaksın. Üniversiteler senin babanın malı mı?" açıklamasında bulundu.