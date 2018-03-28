Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar

VARNA/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin Türkiye’ye karşı yumuşamasında Türkiye’nin son dönemde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla gücünü göstermesinin etkili olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB-Türkiye zirvesi için gitti Bulgaristan’ın Varna kentinden dönüşte uçakta medya yöneticilerinin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan’ın sorulara verdiği cevaplar şöyle:



Basın toplantısında, Türkiye’ye yönelik yaklaşımda bir iyileşme olduğunu gözledik. Sizce AB’de bu noktada bir fikir değişikliği var mı?

Tusk’un ve Juncker'in konuşmalarından bir şeyler almışsınızdır. Bir araya gelinmiş olması; karşılıklı olarak oturup meseleleri konuşmak önemliydi...



Vize serbestisi konusunda bir beklenti vardı?

Bunu artık AB Bakanımız Ömer beyler takip edecek. Bakalım Mevla’m neyler...



AB yetkilileri 15 Temmuz’da size suikast planlanmış olduğunu bilmediklerinden söz ettiler. Gerçekten bilmiyorlar mıymış?

“Hayır, yeni öğrenmiş değiller. Onların kastettikleri zamanında hızlı tepki verememiş olmaları.”



Türkiye’ye vadedilen 3+3 milyar Avro’luk yardımın daha ilk taksitinin tamamını bile vermiş değiller. Bu hususta ne düşünüyorsunuz?

Şu ana 1 milyar 850 milyon Avro aktarıldı. Biz mülteciler için 31 milyar dolar yatırım yapmış durumdayız zaten. Bu konuda kendilerine yaklaşık 7 dakikalık video gösterimi de yaptık. ‘Neler yaptığımızı gelin bizzat görün’ dedim. Ama onlar bizim önerimizden farklı olarak, bu yardımın projeler üzerinden aktarılabileceğini söylüyorlar. Madem öyle, biz onların dilini anladığımızı göstermek için, projeleri hızla devreye sokacağız.



GÜÇLÜYSENİZ FARKLI OLUYOR

Toplantı olumlu geçtiğine göre, AB ile ilgili zor sürecin artık geride kaldığını söyleyebilir miyiz?

Tabii ki, ‘Her şey dört dörtlük, bütün olumsuzluklar geride kaldı’ demek, kendimizi yanıltmak olur. Ama liderler düzeyinde bir araya gelmemiz; beraberce masaya oturup samimi bir şekilde konuşmamız önemliydi. Diyaloğu sürdürme, ilişkilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var. Arkadaşlarımızın daha sıkı markaj yapmaları lazım. Ama olay eninde sonunda, ülke olarak ne kadar güçlü olduğunuzla da alakalı. Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor. Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı’nın, Zeytin Dalı’nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence”.



Doğu Akdeniz'le ilgili geri adım atmamız söz konusu mu? AB bu olaya nasıl bakıyor?

Geri adım atmamız söz konusu değil. Biz, orada bulunacak doğalgaz ve petrolde uluslararası hukuk doğrultusunda Kıbrıs Türklerinin de hakkı olduğunu söylüyoruz. Ancak Rum kesimi, ‘Biz hangi firmaya istersek onlara arama sondaj yaptırırız’ diyor. Biz, ‘Güney ve kuzey bir araya gelsinler; hangi uluslararası firmaya vereceklerse onun kararını beraber alsınlar’ diyoruz. AB’nin bu meselede tarafsız davrandığını söyleyemeyiz.”



TERÖRİSTLER ÇIKMAMIŞSA...

Sincar konusunda bir açıklamanız oldu, onu biraz açar mısınız? Bir taraftan Irak’la görüşmeler devam ediyor, Türkiye ne yapacak tam olarak?

Irak yönetimi hassasiyetimizi biliyor. Dün (önceki) gece bize bir haber gönderdiler. ‘Biz şu anda Sincar’da gerekli operasyonu birkaç yoldan başlattık, yapıyoruz’ dediler. Şimdi onlarda istihbaratın başına geçen yeni bir isim var. Hakan Bey'e gelmiş, görüşmüşler bugün (dün). Olumlu istikamette gelişmeler olduğunu belirtiyorlar. Biz de işin takipçisi olacağız.



Basına YBŞ’liler ile Irak askerlerinin yan yana olduklarını gösteren fotoğraflar düştü. YBŞ’nin sözde lideri 'Sincar’ı terk etmeyeceğiz' diyor...

YBŞ vesaire bunların tümü hikâye. Biz sadece beyanatlara bakmıyoruz; ne yapıldığını teyit etmeyi, gözlerimizle de görmeyi esas alıyoruz. Sincar’dan teröristler çıkarılıyor ise ne âlâ. Yok çıkarılmamışlar ise sınırımıza 60 kilometre mesafedeki Sincar’a da operasyon yaparız.



Tel Rıfat ile ilgili yol haritanız nedir, Menbiç’e devam eder mi bu operasyon?

Hep ne diyorum ben? ‘Bir gece ansızın gelebiliriz!’. Gidecek olursak, bir gece ansızın gideriz. Bunun takvimini, yol haritasını verip düşmanı uyandırmak zaten doğru olmaz.

CUMHUR İTTİFAKI DOĞU OYLARIMIZI ARTIRACAK

‘Cumhur İttifakı’ Kürt seçmeni olumsuz etkiler mi sizce?

‘Cumhur ittifakı’ ile birlikte bizim güneydoğudaki oy potansiyelimiz çok daha farklı gelişecek. Bunu speküle etmeye çalışanlar yok mu? Var. Niye? Kıskanıyorlar çünkü. Bizim Güneydoğu’da, Doğu’da belli bir oy rezervimiz var. Oy rezervimiz ‘cumhur ittifakı’ sayesinde kesinlikle tırmanmaya devam edecek. Yerel seçimde de inşallah biz bunun neticesini çok farklı şekilde alacağız diye düşünüyorum. Mesela o gün Diyarbakır’da salon dışında toplananlara ilişkin resmi rakam 80 bin kişi! Salonun içinde de yaklaşık 7 bin kişi vardı. Kongre’den sonra Sur’a geçtik, orada da resmi rakama göre 20 bin kişi vardı. Bölgenin bizi sahiplenişi çok farklı. Hele hele Kırklar Dağı var orada; PKK’lılar, PKK’lı müteahhitler oradaki binaları kendileri için yapmışlar. O binaların hepsi yıkıldı. Bu tür gelişmeler halkın öz güvenini daha da artırdı. ‘Demek ki devlet bizim yanımızda’ diyorlar şimdi.



‘Cumhur İttifakı’ genel seçimde devrede olacak ama, yerel seçimlerde nasıl olacak bu iş?

Sayın Bahçeli’nin ‘Yerel seçimde ittifak olmaz’ diye bir açıklaması olmuştu. Yerel seçimde ancak bir gönüllüler dayanışması olabilir. Onu da şimdi dillendirmemiz doğru olmaz. Bizim hafıza kayıtlarımızda dolaşanlar var, onlarınkilerde dolaşanlar var. Şahsen ben şekillendirebiliyorum, ama bunu beraberce konuşup şekillendirmek çok daha isabetli olur. Kasım seçimine giderken dayanışma ruhumuzu zedelememek lazım.



MHP yönetimi ittifakın yüzde 60’ın üzerinde oy alacağını söylüyor?

Rakam vermeyeyim ama, MHP’li arkadaşların dedikleri rakamlar aslında kamuoyu araştırmalarında da geçiyor. Bu benzer rakamlardan hareketle bizim inşallah o oranları yakalamamız şart diye düşünüyorum.

Rusya ile ilgili tavrımız belli

Erdoğan, İngiltere ile Rusya arasındaki yaşanan casus krizi ile ilgili olarak, "Türkiye’nin kanaatleri NATO ve AB’ye iletiliyor zaten. Bizim tamamen onlar gibi hareket etmemiz söz konusu değil. Bir iddiaya istinaden bazı ülkeler bir adım attı diye, biz de aynı adımı atacak değiliz” dedi.

Bozkurt işareti güzel oldu

Erdoğan, “Mersin’de Bozkurt işareti yaptınız. Bu konuyu Bahçeli ile konuştunuz mu hiç?" sorusuna ise, “Rabia’yı sayarken, spontane biçimde olmuş o işaret. Hatta ben farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra arkadaşlar söylediler. İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu” cevabını verdi.

'Afrin’de yaşananları görüntülerle anlattık'

Varna’da AB liderleriyle görüşmem sırasında terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden taviz vermeyeceğimizi kendilerine ifade ettik. Afrin’de terör örgütünün açtığı tünelleri, tünellerin altında teröristler için kurulmuş hastaneleri, ameliyathaneleri, orada ele geçirilen UNICEF ilaçları gibi konuları kendilerine görüntüler eşliğinde aktardık. 'Terör örgütlerinin safları arasında ABD dahil Batı’dan gelmiş yabancı savaşçılar var. Bunları takip ederseniz, kimlerin kıyafetinde hangi ülkelerin amblemlerinin, kokartlarının olduğunu görebilirsiniz’ dedik.

Sınırı geçerek askerî bölgemize girdikleri için tutuklanan iki Yunan askerinin durumu da konuşuldu. ‘Siz çok büyük bir ülkesiniz, siz büyük bir Cumhurbaşkanısınız, o iki askerin bırakılmalarını sağlayın’ dediler. Ben de cevaben, ‘Ben adaletten daha büyük değilim’ dedim.