Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, iki günlük ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'teki temaslarına başladı.

Yıldırım, Bosna Hersek Parlamentosu'nda Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic tarafından karşılandı. Askeri tören mangasını selamlayan Yıldırım ve Zvizdic daha sonra Bosna Hersek ve Türk bayraklarının arasındaki yerlerini alarak, iki ülke milli marşlarını dinledi. Yıldırım ve Zvizdic, resmî heyetlerini birbirine tanıtarak, gazetecilere poz verdi.

Törene, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da katıldı.