Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun haftalık değerlendirme yaptığı grup toplantısındaki konuşmasını Facebook'tan canlı yayınlayan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, teknolojinin azizliğine uğradı.
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Facebook'un ''Face effects'' eklentisiyle canlı yayın yaptığını farketmeyen Bayır, dakikalarca izleyenleri gülümseten bir yayına imza attı.
Kılıçdaroğlu'nu ''sakallı-büyücü şapkalı'' ve ''siyah sözlüklü-fötr şapkalı'' gösteren Bayır'ın yaptığı canlı yayın izleyenleri kahkahaya boğdu.