Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’e giden Başbakan Binali Yıldırım, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, MGK bildirisinde yer alayan “proje terör örgütleri” ifadesinin ne anlama geldiği konusunda, “Bunlar sipariş üzerine kurulmuş terör örgütleridir” dedi. Gazetecilerin soruları üzerine Başbakan şu açıklamalarda bulundu: FETÖ, PKK, YPG, PYD ve DEAŞ gibi örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. Biz bunlara bazen taşeron örgütler bazen arkalarında bir üst akıl olan terör örgütleri diyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatini çekmek amacıyla böyle bir tabir MGK bildirisinde yer aldı.



POSTUN İÇİNDEKİLER

PYD/PKK’nın kontrolündeki Suriye’nin Geleceği Partisinin ne olduğunu biliyoruz. Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye’de başka isimle karşımıza çıkıyorlar, Irak’ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar. Ama üzerlerindeki postu kaldırınca bunların kim olduğu çok açık şekilde meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız. Hangi kılıkta, hangi isimle gelirse gelsin belki bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama bizi kandıramazlar. Çünkü 35 yıldır biz bunlara karşı amansız bir mücadele ediyoruz. Hiçbir şekilde ne ülkemiz toprakları içerisinde ne de hiçbir şekilde ülkemizin sınırlarının etrafında böyle oluşumlar hayat bulamaz. Buna imkân vermeyiz.



YEREL İTTİFAKI YOK

Yıldırım, gazetecilerin ittifakla ilgili bir sorusu üzerine, “Şu aşamada MHP ile yapacağımız ittifak cumhurbaşkanlığı seçimini kapsıyor. Belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok” açıklamasında bulundu.



AB OLMAZSA OLMAZ DEĞİL

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada da "Türkiye, AB’ye üye olmak istiyor ancak bunu ne pahasına olursa olsun yapmak istemiyor. Müslüman kimliğimizi koruyarak, değerlerimizi ko- ruyarak AB üyesi olabiliriz. Bize 'bundan vazgeç' diyorlarsa o zaman böyle bir birliğin bize hiçbir faydası olmaz" diye konuştu.