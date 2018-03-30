Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın terör örgütü YPG kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz."Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir" dedi.