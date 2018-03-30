Fransa'nın terör örgütü YPG kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz."Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir" dedi.
Türkiye'den Fransa'ya sert YPG tepkisi
30.03.2018 - 09:41 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın terör örgütü YPG kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz."Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir" dedi.
Etiketler : Fransa,nur yerlitaş,
553333 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/553333.aspx
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