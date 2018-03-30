Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 3 milyon 217 binden fazla takipçisi olan kişisel Twitter hesabından dün gece yarısı uygunsuz paylaşım yapıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre Arınç'ın sosyal medya hesabından, Gamze Duman kullanıcı adıyla uygunsuz yayın yapan bir hesabın 26 Şubat'taki mesajı paylaşıldı. Sosyal medyada "Bülent Arınç'ın gece yarısı yaptığı retweet" başlığıyla olay bir anda yayıldı. Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede tepki göstermesiyle iddiaya göre önce paylaşım kaldırıldı. Ardından paylaşılan söz konusu hesap kapatıldı.

Sosyal medya kullanıcıları Arınç'ın hesabının hack'lendiği ya da sosyal medya hesabını kullanan kişinin kazasına uğradığı yorumunu yaptılar.