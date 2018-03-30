Kıbrıs'ta liderler 16 Nisan'da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Ofisinden yapılan  açıklamaya göre, liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve  Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara  bölgedeki konutunda gerçekleşecek "resmi olmayan" toplantı saat 19.00'da  başlayacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel  Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs  2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de İsviçre'nin  Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.    Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç  Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantileri" olmak üzere 6 temel  başlıktan oluşuyordu.