Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs'ta liderler 16 Nisan'da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Ofisinden yapılan açıklamaya göre, liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek "resmi olmayan" toplantı saat 19.00'da başlayacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı. Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantileri" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.