Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirten Yıldırım, ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi. Yıldırım, "Fransa’nın yaptığı kabul edilemez. NATO müttefiki Fransa’nın bu hareketi ağır bir tahriktir. Farklı açıklamalar geliyor ama bizi bağlayan ABD Başkanı’nın söyledikleridir. Kendisini bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karar vermiştir" dedi.
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki durumuna ilişkin konuşan Yıldırım, "Merkezî hükümet duyarlı hareket ediyor, iş bitti diyemeyiz. Tercihimiz Irak merkezî hükümetinin kendi başına yapması, olmazsa beraber yapmamız. Bu da olmazsa Suriye’de yaptığımız gibi yaparız. Şu anda kısmen çekilme var ancak tam durum tespiti yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Başbakan: ABD ile Fransa vardiya değiştirdi
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek dönüşü uçakta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK açıklamalarına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirten Yıldırım, ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi. Yıldırım, "Fransa’nın yaptığı kabul edilemez. NATO müttefiki Fransa’nın bu hareketi ağır bir tahriktir. Farklı açıklamalar geliyor ama bizi bağlayan ABD Başkanı’nın söyledikleridir. Kendisini bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karar vermiştir" dedi.
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