Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirten Yıldırım, ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi. Yıldırım, "Fransa’nın yaptığı kabul edilemez. NATO müttefiki Fransa’nın bu hareketi ağır bir tahriktir. Farklı açıklamalar geliyor ama bizi bağlayan ABD Başkanı’nın söyledikleridir. Kendisini bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karar vermiştir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki durumuna ilişkin konuşan Yıldırım, "Merkezî hükümet duyarlı hareket ediyor, iş bitti diyemeyiz. Tercihimiz Irak merkezî hükümetinin kendi başına yapması, olmazsa beraber yapmamız. Bu da olmazsa Suriye’de yaptığımız gibi yaparız. Şu anda kısmen çekilme var ancak tam durum tespiti yapıyoruz” ifadelerini kullandı.