Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı’nda, Suriye’de terör örgütü PYD’nin başını çektiği SDG’den bir heyeti kabul etmesi ve ardından yapılan açıklamalara değindi. Fransa’nın bu tavrından fevkalade üzüntü duyduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Geçen hafta Macron’la. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Tabii garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü bizim Silahlı Kuvvetlerimizi, bizi, kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar, bunun Türkiye’ye karşı husumet ifadesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir.

Neymiş, ‘o PKK değilmiş, bize göre terör örgütü PKK’ymış.’ Ey Batı, ‘SDG’ dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz.”

Erdoğan, Macron’un SDG’yi kabulü sonrasında yapılan açıklamalara yönelik ise şunları söyledi:

“(YPG’ye destek garantisi verdik) lafa bak. ‘Türkiye ile SDG arasında aracı olabiliriz’ lafı... Bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Sana böyle bir görevi kim verdi? Bizim arabulucuya ihtiyacımız yok. Daha kendi kirli ve kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar, kendilerini terör örgütleriyle yan yana tahayyül edebilirler ama Türkiye için böyle bir durum asla söz konusu değildir.

Yıllarca kendi ülkelerindeki canileri, sırf başlarından def etmek için DEAŞ’a yönlendirenler, şimdi evlerine dönen bu profesyonel teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. Bu teröristler, Fransa’nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar.”

TEŞKİLATA: Her kim ki AK Parti’yi bırakıp sadece kendisi için çalışmaya başlamışsa yanlış yapıyor demektir. İkazlarımıza rağmen hatada ısrar edenlerle de yolumuzu ayırdık. Hamdolsun, kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişimle partimizin metal yorgunluğu, bu tehditten kurtuldu. Şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu.

Yüzde 7,4 büyüdük. Buna rağmen kredi derecelendirme kuruluşlarının oyuna gelen bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini duymak bizi üzmüştür.

Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Bu tür bir yanlışın affedilir yanı olamaz.

PKK’YA: Sincar, Kandil’in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Onun için bir gece ansızın oraya da gidebiliriz. Arzu ederlerse Irak ile bu konuda birlikte çalışmaya da hazırız.