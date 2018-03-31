"Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir. Teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkansızdır, ihtimal dışıdır."
Bahçeli: Bu aymazlıktır, ahlaksızlıktır
31.03.2018 - 07:08 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 07:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada teröristlerle Türkiye arasında arabuluculuk teklif eden Fransa’ya sert tepki gösterdi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
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