Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına hız veren CHP, yine umut dağıtmaya başladı.

İstanbul'da mezarların bedava olacağını vaat eden parti, şimdi de hazine arazilerine yerleşen gecekonducuların oylarına talip oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Sarıyer'de 15 mahallede yaklaşık 150 bin kişi ve 55 bin konutu kapsayan imar, tapu ve mülkiyet sorunlarına ilişkin Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

KANUN TEKLİFİ HAZIRLIĞI

Mahalleler Birliği'nin başkanlarını ve 15 mahallenin temsilcilerini tek tek dinleyen Hamzaçebi, sorunun çözümü için kanun teklifi vereceğini belirtti.

"MÜLKİYET SİZİN OLACAK"

Hamzaçebi, "Devlete ve belediyelere düşen görev, sizin bütçesine uygun bir bedelle buranın mülkiyetinin size intikalini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

34 YILLIK TAPU RÜYASI

Hamzaçebi, mülkiyet ve imar sorunu bulunmayan daha güzel bir İstanbul için çalıştıklarını vurgularken, "34 yıllık tapu tahsis rüyanızı biz hayata geçireceğiz. Buna inanın, bize güç ve destek verin." ifadesini kullandı.