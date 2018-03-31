Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

DEAŞ bahanesiyle güney sınırımıza kurulmaya çalışılan terör kuşağını paramparça ettik.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 3.821 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün senelerdir yaptığı tahkimata rağmen 58 gün gibi çok kısa bir süre içerisinde Afrin'i teröristlerden temizledik.

"BATI'DAN ARAYAN BİR İKİ LİDER VAR..."

Batı'dan arayan bir iki tane lider var. Bunlarla aramızda çok renkli görüşmeler geçti. Baktık ki beklediğimiz neticeyi alamıyoruz, onlara bir şey söyledik: Siz yolunuza, biz yolumuza...

Siz NATO ortağınızla değil de, teröristlerle beraber hareket ediyorsanız, hadi devam edin.

Bir Elysee sarayında teröristleri ağırlıyor, biri de Almanya'da yine sarayda ağırlıyor. Mahkumiyeti olmasına rağmen.

Bu Fransa değil mi, Libya'da işgal hareketi yapan? Otur tarihine bak, geçmişine bak!

Cezayir'de 5 milyonu katleden bu Fransa değil mi? Bize kalkmış ders veriyorsun...