Kosova’daki FETÖ operasyonuna da değinen Erdoğan, “MİT FETÖ’nün Balkanlar’daki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama Kosova’nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle İçişleri Bakanı’nı görevden aldı. Şimdi soruyorum, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Bu adamları, sen koynunda nasıl beslersin, bunun hesabını sen de vereceksin. Benim Kosovalı kardeşlerim sana bunun hesabını soracaktır” diye konuştu. Erdoğan dövizdeki dalgalanmalarla ilgili olarak, “Bazıları diyor ki; ‘Yok kurda şöyle oldu, yok şunda şöyle oldu, bunda böyle oldu...’Batsın sizin kurunuz ya, ne kuru?” dedi.
Hesap vereceksin Kosova Başbakanı
01.04.2018 - 05:32 | Son Güncelleme: 01.04.2018 - 05:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul programı çerçevesinde Sultanahmet Köftecisi’nde yemek yiyen, ardından Pendik ve Ümraniye kongrelerine katılan Erdoğan “Türkiye’de, İstanbul’da yaşayamam diyenler ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük” dedi.
Etiketler : erdoğan,kosova,fetö,
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