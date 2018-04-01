Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Yeditepe Bienali açılış töreninde yaptığı konuşmada, kültür ve sanat alanında tabuları yıktıklarını belirtti. “Paradigmayı değiştirdik” diyen Erdoğan “Onlar yıktılar biz yaptık. Hâlâ da onlar yıkmanın gayretinde, biz yapmanın derdindeyiz. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi’ni Türkiye’nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da çok bağırdı o ‘Gezici’ler. İstediğiniz kadar bağırın. Çatlayın patlayın bak yıktık. Proje zaten çoktan bitti. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun ya! Bir tane fiziki mekân ortaya koyun be! Bir tane fiziki mekân ortaya koyamadınız. Demek ki bunlar bizi beklediler” ifadelerini kullandı.



MODERN BEDEVİLER

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: Sırf yerli ve millî bir duruş sergilediler diye, askerlerimize moral verdiler diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından inanın hiçbir farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibarıyla modern bedevilerdir. Gezi’de yaptıklarını, daha yakın zaman önce Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. ‘Sizin orada ne işiniz var?’ Kendi Mehmet’iyle, Mehmetçiğiyle onur duyan sanatçılarımıza bunu yaptılar. O zaman sanatçılarımızı nasıl linç ettilerse, bugün de aynı ahlaksızlığı, aynı haydutluğu sergilediler.



FAİZ EN BÜYÜK FELAKET

Bienalin ardından katıldığı AK Parti Pendik Kongresi'nde faiz politikasını eleştiren Erdoğan, "Enflasyonun anası da babası da faizdir. En büyük felakettir. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bu işin içindedir" dedi.



TRUMP’A İSRAİL UYARISI

Cumhurbaşkanı, İsrail'in önceki gün yaptığı katliama da sert tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuya dikkat çektiğini belirten Erdoğan "İsrail'in insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu zulmün altında kalacaklar. Trump'a İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz? dedim" ifadesini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "Sen yerli de değilsin, millî de değilsin, gayri millîsin. ‘Ben Pensilvanya’dakinin siyasi ayağıymışım’ göreceksin kim siyasi ayağı. Yanında taşıdığın o Pensilvanya’dakinin uşaklarının hesabını da vereceksin. Onlarla nasıl bir profil oluşturduğunuz da hesabını vereceksiniz. Odalarınızda ne tür oyunlar kurduğunuzun hesaplarını vereceksiniz" diye konuştu.