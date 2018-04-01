Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için en fazla önem verdiği İstanbul’a yönelik tüm süreçlerle bizzat ilgilenirken, son olarak ilçe başkan adaylarının mülakatlarını da kendisinin yaptığı öğrenildi. Erdoğan, vatandaşın tepkisini çeken uygulamalardan uzak durulması uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi.

AK Parti’nin son yapılan MYK toplantısında, yerel seçim süreci ve İstanbul ilçe kongrelerinin ele alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre toplantıda Erdoğan, bazı belediye başkanlarının son dönemde yaptığı açıklamaları da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünlerde söylenilecek sözlerin çok önemli olduğunu, ileride bedel ödemeye sebep olacak açıklamalardan itinayla kaçınılması gerektiğini ve özellikle belediye başkanlarının bu konuda çok daha dikkatli olmalarını dile getirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan her platformda gündeme getirdiği “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır” şeklindeki hedefi doğrultusunda, İstanbul’la ilgili teşkilat yapılanması ve yerel seçimlerle ilgili bütün süreçleri bizzat yürütmeye başladı. Yerel seçimlerde yüzde 51 hedefini tutturmak için, bütün teşkilat yönetimini, bakanları ve milletvekillerini her fırsatta “Mutlaka sahada olmalısınız” diye uyaran Erdoğan’ın, son olarak İstanbul ilçe başkan adaylarının belirlenmesi süreci ile de yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti’nin kongre sürecinde il başkan adayları ile yaptığı mülakatlara benzer bir yöntemi İstanbul’un ilçe başkan adayları için de uyguladığı öğrenildi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre Erdoğan, perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde İstanbul’daki ilçelerin başkan adayları ile tek tek mülakat yaptı. Erdoğan’ın belediye başkanlarına yönelik yaptığı “Bedel ödetecek açıkmalardan kaçınmalısınız” yönündeki uyarıyı aynı şekilde AK Parti ilçe başkanlarına da vurguladığı ifade edildi.