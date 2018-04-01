Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, seçim ittifakını da kapsayan yasada yerel seçimlere ilişkin bir düzenleme bulunmadığını belirterek, Başbakan Binali Yıldırım’ın da söylediği gibi yerel seçimlerde ittifak olmayacağını vurguladı. Kalaycı, şöyle devam etti: Yerel seçimlerde ittifak yapmanın fiili imkânsızlığı var. Niye? Bin 400 belediye var. O belediyelerin belediye meclis üyelikleri var, o illerin il genel meclisi üyelikleri var. Bütün bunlar için ittifak yapılabilecek bir mevzuat altyapısı oluşturmak hakikaten mümkün değil. O anlamda ittifak yapmak mümkün değil.

Kalaycı, geçmiş seçimlere bakıldığında doğal ittifaklar oluştuğunun görüleceğini dile getirdi. Yerel seçimlerin dinamiklerinin farklı olduğuna dikkati çeken Kalaycı “Bir akrabası belediye meclis üyesi, belediye başkanı ya da il genel meclis üyesi adayı oluyor, seçmen kendi partisine değil, onun partisine gidiyor. Ya da kendi partisinin o yerleşim biriminde kazanma şansı yok, belediye meclis üyeliğinde partisine, belediye başkanlığında ise kendini en yakın hissettiği partiye veriyor” diye konuştu.

Bunun da yerel seçimlerde doğal ittifaklar oluşturduğuna işaret eden Kalaycı, şunları söyledi: Önümüzdeki yerel seçimlerde ise nasıl bir tutum olacak? Haliyle seçmen bu Cumhur İttifakı’nın partilerinden birinin seçmeniyse onu mutlaka dikkate alacak. Seçmen kazanma ihtimalini görmeyince en yakın partiye kayıyor. Şimdi bu kaymayı, geçişkenliği neye göre yapacak, ittifak ruhuna göre yapacak. Partilerin de bu anlamda mutlaka yönlendirmesi olur. Yani yerel seçimlerde halkın gönül ittifakı olacak. Zaten oluyordu ama şimdi ittifak ruhuna uygun yönlenmeler olur. MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da “Gönüllü ittifaklar söz konusu olacaktır. Bu zaten sağlanıyordu, oluyordu. Bu seçimde, genel seçim için ittifak mutabakatını temin ettiğimiz AK Parti ile daha çok yapılacaktır” dedi.