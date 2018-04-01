Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın terör örgütleri hamiliğine soyunmasını eleştiren Bakan Canikli “Artık DEAŞ tehdidi de büyük oranda, tamamına yakını diyebiliriz büyük oranda ortadan kalktığına göre, Fransa’nın ya da başka bir ülkenin Suriye’de askerî varlık bulundurmasının meşru bir zemini kalmamıştır. Bir başka ifadeyle Fransa, Suriye’nin kuzeyine askerî varlık bulundurma gibi bir adım atarsa, bu meşru olmayan, uluslararası hukuk açısından meşruiyeti olmayan bir adım olur ve işgal olur aslında. Eğer Fransa, Suriye’de askerî varlık bulundurma düşüncesini buradaki terör örgütlerini doğrudan ya da dolaylı desteklemek amacıyla yapmak istiyorsa bu gerçekten çok yanlış bir adım olur hatta Fransa açısından bir macera olur diyebiliriz. Ümit ediyoruz böyle bir adım atılmaz. DEAŞ’la mücadelede Türkiye hariç diğer bütün ülkeler vekalet kullanmışlardır, vekaletle bu DEAŞ’la mücadele yürütmüşlerdir. DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele eden tek silahlı kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleridir” dedi.