Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Fransa'nın teröristlere kucak açtığını belirterek, dün Bosna'da akan kanları seyredenlerin, bugün Orta Doğu'da aynı şekilde Suriye'de akan kanları yine seyrettiklerini söyledi.. İslam ve Türk düşmanlığı ile kin ve nefretlerini gizlemediklerine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi? Türkiye, teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır. Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi yurdun her köşesinde terörün tamamını yok etmeye azmettik, karar verdik. Bir de bu Fransa NATO üyesi, bizimle beraber. Eğer Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa, geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da yaşasın istiyorsunuz, bu nasıl iş. Bizim için Suriye'de halka zulmeden bütün örgütler aynıdır, aynı kefededir. Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle hiçbir işi olmaz."



HAİNLER KAÇACAK DELİK ARIYOR

Yıldırım, hain planlara boyun eğmediklerinin altını çizerek, "Türkiye'ye ihanet edenler şimdi kaçacak delik arıyorlar. Emperyalistlere maşa olanlar artık efendilerinin emir ve komutasına girmiştir. Ama bu ihanet artık uzun süre devam etmeyecek çünkü bu yüce millet kendi bağrından çıkardığı yiğit cumhurbaşkanını ve dik duran hükümetini bu ihanet şebekelerinin karşısında görecek. Bu zorbalara geçmişte pabuç bırakmadık, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimize sözümüz var, bu vatan uğrunda şehit düşen ana kuzularına sözümüz var. Bu vatanın tek bir taşını haine, kalleşe, alçağa çiğnetmedik, vermedik, vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.