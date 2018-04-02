Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

Adana/Hatay

Adana ve Hatay AK Parti Kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarında ağırlıklı olarak terör örgütü PKK’ya kucak açan Fransa ve çocukları katleden İsrail’e eleştirilerde bulundu. Erdoğan ayrıca ABD’nin koruması altında Pensilvanya’da bir çiftlikte konaklayan FETÖ lideri Fetullah Gülen’e “Seni de korku sardı” diye seslendi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya sert eleştirilerde bulunan Erdoğan “Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil sen terör devletisin. Kudüs’te yaptıkların ortada. Ya, senin dünyada sevenin yok sevenin... İşte BM’de aldığın cevap ortada. Yani ‘Benim nükleer silahım var’ diye hava atma. Yeri geldiğinde o nükleer silahların da çalışmaz” dedi.



Netanyahu’nun dünyada istenmeyen adam olduğunu ifade eden Erdoğan “Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ve ordusu mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Şunu bileceksin, mazlumla uğraşma. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak, gezecek yer bulamazsın. Onun için bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın” diye konuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un PKK’lı teröristleri makamında ağırlamasını da sert dille eleştiren Cumhurbaşkanı “Türkiye’ye sataşmasınlar, önce teröristleri Elysee Sarayı’nda kabul edenler kendilerine çekidüzen versinler. Kusura bakmasınlar bizimle olan dostluklarını da kaybederler. Biz bize dost olana dostuz. Bize yanlış yapana, kusura bakmasınlar. Biz bugüne kadar bunu böyle yaşadık. En son Fransa’dan asla duymak istemeyeceğimiz bir takım beyanlar geldi. Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar da iyi bilir. Geçmişte Fransız işgalcilerin kendilerine, Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermiştir, Adana” ifadelerini kullandı.





O hain de gelecek

MİT’in Kosova’daki 6 FETÖ teröristini paketleyerek Türkiye’ye getirmesini değerlendiren Erdoğan, bu operasyonun dünya genelinde özellikle ABD’deki FETÖ lideri ve etrafındaki teröristleri paniğe sevk ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, ABD’nin koruma şemsiyesi altında çiftlik hayatı yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bir gün paketlenip Türkiye’ye getirileceğini belirterek “Böldürtmeyeceğiz bu vatanı. Bölenlerin akıbetleri ortada. Gabar’da, Cudi’de, Cilo’da, Tendürek’te tepelerine tepelerine iniyor muyuz? İnmeye devam edeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Sadece onlar mı? FETÖ de dâhil. FETÖ’yü de kovalıyoruz. Bak, Kosova’dan altı tanesini paketleyip getirdi Millî İstihbarat. Pensilvanya da gelecek. Oradaki de gelecek. Bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin. Bu mücadelede yanlış yapanları, işi sulandıranları, suçluları koruyanları, asıl hainleri bırakıp gariban insanların üstüne çullananları görür, duyar, tespit edersek, onların da yakalarına yapışmaktan asla çekinmeyiz’’ şeklinde konuştu.





BAŞKOMUTAN:DAHA GÜÇLÜYÜZ AFRİN’DEN ÖTE HEDEFLER VAR

‘Başkomutan’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerî kamuflajlı üniformasıyla Hatay’ın sınır karakolu Oğulpınar’a gitti. Kendisine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile sanatçı ve sporcular da eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Menbiç'e tekrar yığınak yapan Amerika'ya ve terör destekçisi ülkelere seslendi: “Zeytin Dalı gücümüze güç katmıştır. Afrin'den öte hedefler var. Bundan sonra Türkiye olmadan karar alınamaz. Teröristleri inlerinde bulup tepelerine bineceğiz. Türk milleti istiklal harbinde, Çanakkale'de görülen bir kenetlenme içinde... Kendi silahlarımızı, insansız hava araçlarımızı üretiyoruz. Bugün Corçla falan işimiz yok...” Böyle bir günde hiçbir grup, parti, kesimin sadece kendi menfaatlerini düşünerek hareket edemeyeceğini belirten Erdoğan şunları kaydetti:



“Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastına, haydutluğa rağmen sanatçı ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir. Buradaki dik duruşunuzla, bu milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah buradaki bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır.” Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şu ana kadar 3.852, bunun dışında da son 1 hafta içinde 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.