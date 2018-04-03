Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP, Mart 2019’da yapılacak yerel seçim için resmî olarak startını vermemiş olsa da teşkilat bazında hazırlık çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda partiye ziyarete gelen teşkilat mensupları ile il ve ilçe başkanlarına yerel seçim çalışmalarına başlamaları talimatı verildi. Yerel seçimlere hazırlık talimatı, teşkilatlara telefonla da iletildi. Teşkilatlardan, aday portföylerini genişletmeleri istenirken, adaylar ve yürütülen çalışmalar konusunda merkeze öneride bulunulması gerektiği hatırlatıldı. Aday seçiminde öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendirecek olan parti, seçimin az oyla kaybedildiği yerler ile son seçimde aday olan ve hâlen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturacak. Yine bu kapsamda parti genel merkezinde mevcut belediyeleri değerlendirmek üzere bir çalışma başlatılacak ve MHP’li belediye başkanlarının, taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin hazırladıkları, büyük çoğunluğu merkeze ulaşan dosyalar incelenecek. Dosyaların içeriği de aday belirleme sürecinde etkili olacak.

Hazırlıklar çerçevesinde daha önceki seçimlerde adayların ve teşkilatların istifadesine sunulan “Üretken Belediyecilik Vizyon Belgesi” ve rehber kitabı güncellenecek. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, çalışmaların tamamlanmasının ardından seçim startını Söğüt gibi Türk tarihi için önemli bir yer, bölge ya da Ankara’dan vermesi bekleniyor.



DURMAZ: ADAY BELİRLEME SÜRECİNİ HIZLANDIRACAĞIZ

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlere ve genel seçimlere en hazır parti olduklarını bildirdi. Yerel seçimlere yaklaşık 1 yıl kaldığını hatırlatan Durmaz, “Bu seçimde bir strateji dahilinde hazırlıklarımızı en kısa sürede başlatıp, seçimlerde en iyi neticeyi, en iyi adaylarla ne şekilde alabileceğimiz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Durmaz, yerel seçimde aday belirleme sürecine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Belediye başkanlarımıza, ‘Dört yıl önce neyi taahhüt etmiştiniz. Bu taahhütlerinizden ne kadarını gerçekleştirdiniz, ne kadarını son bir yıla bıraktınız? Bunları bize bir rapor olarak getirin.’ demiştik. Raporların yüzde 90’ı geldi. O istikamette bir de yaptıracağımız kamuoyu yoklamalarıyla öncelikle mevcut belediye başkanlarımızı en kısa zamanda değerlendireceğiz. Zaten bizim bir kanaatimiz var ama kamuoyunun algısını, beğenisini de ölçmemiz gerekiyor. Ayrıca az bir oyla kaybettiğimiz yerler ile son seçimde geçmişte aday olan, hâlen bu niyeti ve isteği bulunan arkadaşlarımız başta olmak üzere geniş bir portföy oluşturacağız. Onun içerisinden tekrar yapacağımız çalışmalarla aday belirleme sürecini hızlandıracağız.”