Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı. Önceki gün sanatçı ve sporcularla birlikte sınırda görev yapan askeri birliklere yaptığı ziyarete değinen Erdoğan, “Akşam Afrin’deydik, en üst noktadaydı, sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz, askerlerimizle orada iç içe olduk. Onlarla protokolü falan hepsini bir kenara koyup hasbihalde bulunduk” dedi. “Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik, öyle gittik. Davulla, zurnayla gitmedik” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Hepsi maşallah dimdik. En ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz. Bugün artık Türkiye terör örgütlerini, sınırlarındaki inlerinde bulup tepesine biniyor. Gabar’da, Cudi’de, Cilo’da, Tendürek’te, Besler Deresi’nde inlerine giriyor. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Ne oldu? Suriye’ye, Afrin’e, Sincar’a kaçtılar. Dedik ki, Bağdat yönetimine özellikle söyledik. Eğer siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar’da PKK’yı hallederiz. Bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz.”



MANKURT SİYASETÇİLER

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in yabancı yatırımcalara “Sakın Türkiye’ye gelmeyin can güvenliğiniz yok, mallara el konuluyor” yaptığı skandal çağrıyı da gündeme getiren Erdoğan, Pekşen için “mankurt” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Bu malum kişiler için Cengiz Aytmatov’un romanında geçen bir benzetme var; biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunun halkını düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin aleyhine çalışanlar da mankurttur. Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip, şehitlerimizin anılmasını da engellemeye çalışıyor. Bunlar kimi zaman eline silah alıp doğrudan devletine saldırır. Kılıklar, yöntemler farklı olsa da zihinler hep aynı hastalıkla maluldür. Bunlar siyasetçi kılığına bürünüp ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Niye kalkıp da ‘sen ne diyorsun, nasıl böyle bir şey söylersin’ diyor mu?” şeklinde konuştu.

Hain yetiştiren bu sistem değişecek

Okullaşmada ve eğitim kurumlarında teknolojik açıdan çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi devrim sırasının eğitimin içeriğine geldiğini söyledi. “Elde ettiğimiz başarılar önemlidir fakat buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, bir eksiklik var. Eğitim sisteminden beklentimiz, çocuklarımızı, anne ve babalarına hayırlı birer evlat, ülkelerine ve milletine hayırlı birer fert olarak yetiştirmesidir. Tarihini hiç bilmeyen veya yanlış bilen, kültürünün zenginliğinden bir haber, medeniyetinin ışığından nasibini almamış bir gencimizi, geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz. Hele hele milletine ve devletine ihanet eden hiç kimsenin, Arapçada bir ifade var ya, ‘İrapta mahalli yoktur.’ Sözünü etmeye bile değmez bunların. Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim-öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer olmamız gereken yer değildir. Müfredatı, ders kitaplarını, eğitim ve öğretim yöntemlerini modern bir anlayışla yeniden düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde dikkatimizi ve imkanlarımızı bu konuya teksif edecek, eğitim ve öğretimin altyapısında gerçekleştirdiğimiz devrimi, içeriğinde de hayata geçireceğiz.” Öte yandan Erdoğan, ayrıca belediye başkanlığı döneminden beri okulların bahçelerinin altına otopark yapılması hedefinin olduğunu da belirterek, “Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım” dedi.