Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bahçeli,"Bir siyaset adamı düşünün haysiyetli, ülkücü duruşuyla milyonların ruhunda taht kursun. İşte o lider partimizin kurucusu, başbuğumuz Alparslan Türkeş'tir. Türkeş Bey, ülkemizin çekişme ve çatışma dolu yıllarından istikrarı başaran nadide kişilerden birisiydi. Onda tahrip olmayan bir memleket sevdası vardı. Fikir, eylem ve sağduyu kaynağıydı. Merhum Türkeş Bey'in kutlu emanetlerinin her daim yaşatılacağına inanıyorum. Ülkü ocakları varlık ve birliğini muhafaza etmekte, engelleri aşa aşa yoluna devam etmektedir. Mertliğin kitabını yazan ülkü şehitlerimize, kahraman şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır diyen Bahçeli, " İnsanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren sosyal ve ekonomik taleplerini yok saymamalıyız. Sabilerin yüzü gülmezse, bıyığı terlememiş yavruların umutları yeşermezse ne söylenirse boştur. Siyasetimizin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır. Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu fert kavramını tamamen gerçekleştirmeden her söz havada kalacaktır. Tezgahında sıkıntılı işçi, iş yerinde derin derin iç çeken memur, sahipsiz girişimci, ağırlaşan geçim durumu samimi bir dokunuş beklemektedir. Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler güçler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi, faizin tırmanması, baskı kurmak için ayak oyunudur. Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler. Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdir. Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca dağlamıştır. Dünden bu güne tuzak aynıdır. Zorla kurulan emperyalist mekanizmalar, insanlarımızın bitap düşmesi, çaresiz kalmasına sebep olmuştur. Yaşasın yaşasın, kazanan yaşasın olayını milli değerlerimizin neresine sığdıracağız. Ülkemizin sinir uçlarıyla oynanıyor. Ölüm gösterilip sıtmaya razı ediliyor. Makro dengelerin gelişmesinin yanında insani seviyelerin büyümesine hassasiyet göstermeliyiz. İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür. Tosuncukmuş, Çiftlik Bank'mış Sütbank'mış, böyle sülüklerin kanımızı emmesibe, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredelerse enselerinden tujtulup demir parmaklıkların arkasına konulmalıdır. Sorunlar bir bir çözülmelidir. Kutlu bir hamleyle oyunlar bozulmalıdır. Üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, hesapları dürülmeli, burunların fitil fitil getirilmelidir. "